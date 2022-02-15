Haberler Yaşam Haberleri Aracın ön kaputunda otomatik silah bulundu
Giriş Tarihi: 15.2.2022 12:27 Son Güncelleme: 15.2.2022 12:31

Aracın ön kaputunda otomatik silah bulundu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Aracın ön kaputunda otomatik silah bulundu

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan aracın ön kaputunda otomatik silah ele geçirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dün saat 17.20 sıralarında Sur İlçesinde Mardin Yolu üzerinde polisin dikkati sayesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramalar sırasında aracın ön kaput kısmında beze sarılı halde bir adet şarjörü tam dolu uzun namlulu otomatik tüfek ele geçirildi. Araç şoförü M.E. tüfeğin kendisine ait olduğunu söyledi. Olay yerinde alınan ifadesinin ardından M.Y. silahla birlikte Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Size 24 saat süre veriyorum
Son dakika haberi: İndirimli elektrik için formül belli oldu! Konutlara ve esnafa ayrı sistem
Adnan Oktar’dan kaçan kadınlardan skandal itiraflar! İngiliz basınına konuştular
Hazal Kaya, oğlu Fikret'in yanlış söylediği kelimenin dövmesini yaptırdı: Unutmamak için yazdırdım
Son dakika... 100 milyonluk kavgada yeni aşama: Sadrazam mirasında düğümü Mitokondri bağı çözecek
Son dakika: ABD Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdı!
Son dakika haberi | Uşak’ta koca dehşeti! Önce eşini öldürdü, sonra kendine sıktı
Son dakika: 12 yıla kadar hapsi isteniyordu! Sedef Kabaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
CHP'li Onursal Adıgüzel, "14 Şubat" üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! "Seviyesizliğine şaşırmadık"
Kaymakamlık müdüründen görülmemiş tuzak! Manukyan'ın dairelerine sahte belgelerle çöktü
ARKADAŞINA GÖNDER
Aracın ön kaputunda otomatik silah bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA