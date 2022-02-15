Aracın ön kaputunda otomatik silah bulundu

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dün saat 17.20 sıralarında Sur İlçesinde Mardin Yolu üzerinde polisin dikkati sayesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramalar sırasında aracın ön kaput kısmında beze sarılı halde bir adet şarjörü tam dolu uzun namlulu otomatik tüfek ele geçirildi. Araç şoförü M.E. tüfeğin kendisine ait olduğunu söyledi. Olay yerinde alınan ifadesinin ardından M.Y. silahla birlikte Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.