Haberler Yaşam Haberleri Aracın yolunu kesti şoförün kafasında şişe kırdı
Giriş Tarihi: 7.2.2022 10:17

Aracın yolunu kesti şoförün kafasında şişe kırdı

DHA
Aracın yolunu kesti şoförün kafasında şişe kırdı

Sultangazi'de iddiaya göre, alkollü olan bir kişi, önünü keserek durdurduğu otomobil sürücüsü ve arkadaşı tarafından dövüldü. Kavga sırasında elindeki içki şişesini de sürücünün kafasında kırdı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, seyir halindeki bir otomobilin önünü kesti. Bir süre otomobildeki sürücü ile tartıştı. Sürücü ve yanında bulunan arkadaşı otomobilden inerek, elinde alkol şişesi olan kişiyi tekme, tokat dövmeye başladı. Darbedilen kişi, elindeki alkol şişesini sürücünün kafasında kırdı.

Olayı gören mahalle sakinleri, koşarak kavganın olduğu noktaya geldi. Bu sırada sürücü ve arkadaşı, aldığı darbeler sonucu yere yığılan kişiyi darbetmeye devam etti. Mahalle sakinleri, araya girerek kavgayı sonlandırdı. İki arkadaş otomobile binerek sokaktan ayrılırken, vatandaşların yardımıyla yerden kaldırılan ve ayakta durmakta güçlük çektiği görülen kişi, bir süre sokakta oyalanmaya devam etti. O anlar ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

HDP'li Hüda Kaya'dan Koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan için insanlık dışı paylaşım: Dilerim geçmiş olmasın
Son dakika | Ölüm tehdidi alan Hasret öğretmene devlet sahip çıktı
Rusya Ukrayna krizinde ABD'den savaş senaryosu: İki günde düşer, 50 bin kişi ölür...
SON DAKİKA | SGK'dan dikkat çeken karar! O para iade edilecek: Dikkat sizin de başınıza gelebilir
Cep Herkülü: Naim filminin yapımcısına mafya şoku! Ses kayıtları ortaya çıktı
Şirketlerden kur korumalı TL’ye hücum! 300 milyar TL'ye ulaştı
Son dakika: Bakan Dönmez Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili açıklama! İl merkezinde elektriksiz şebeke kalmadı
Başkan Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalandığını öğrenen Derya Büyükuncu'dan insanlık dışı paylaşım
Muharrem İnce'den muhalefete salvolar: 6 ayda dağılırsınız
İBB Sözcüsü Murat Ongun'un lüks kayak tatiliyle ilgili yeni detaylar: Geceliği 50 bin TL...
ARKADAŞINA GÖNDER
Aracın yolunu kesti şoförün kafasında şişe kırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA