Aracına aldığı kadına şok cihazı ile cehennemi yaşattı

Antalya'da P.K (29) isimli bir kadın, sabaha karşı evine bırakması için bindiği aracının sürücüsünün cinsel saldırısına maruz kaldı. Şüpheli yaşanan arbedenin ardından P.K.'yi şok cihazı ile elektrik verdi. Yaşadıkları karşısında şoka giren P.K, içinde bin lira parası ile kartlarının bulunduğu çantasında arabasında kaldığı iddiasıyla polise şikâyet etti.

Polis, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde devriye gezen ekip otosunu durduran P.K isimli kadın, evine bırakması için bindiği aracının sürücüsünün cinsel saldırısına maruz kaldığını, karşı koyunca şok cihazı ile iki kez elektrik verip, içinde bin lira parası ile kartlarının bulunduğu çantasının da arabasında kaldığını belirterek, şikâyetçi oldu.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Önce Varsak Polis Merkezine ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. P.K, ise yaşadığı olayı en ince detayına kadar anlattı. İfadesinde, sabaha karşı 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde beklediği sırada marka modelini bilmediği ve plakasını bilmediği bir aracın durduğunu belirten P.K., "Aracın içinde 170 boylarında kilolu gür sakallı esmer tenli bir şahıs beni arabaya davet etti. Bende binmek istemedim. Bir süre sonra yeniden yanına gelerek 'Benden sana zarar gelmez. Gideceğin yere bırakayım' dedi. Bunun üzerine otogara gitmek üzere araca bindim. Bir süre sohbet ederek ilerledikten sonra Kepez Bölgesi'nde ormanlık alana götürdüğünü fark ettim. İlişkiye girmek istediğini söyledi. Bende ilişki istemediğimi belirtim. Bunun üzerine üzerimdeki tişörtü çıkarmaya çalıştı. Başaramayanca elektrikli şok aletiyle baş bölgeme iki kez elektrik verdi. Bende yüzüne biber gazı sıktım. Beni yerde sürükleyip, elimden telefonumu aldı. Ayrıca içinde bin lira para ve kartlarımın bulunduğu çanta arabasında kaldı" diyerek yaşadığı vahşeti anlattı.

MOBESE KAMERALARINI İNCELEMEYE ALINDI

Yaşananların ardından polis, P.K.'yı gasp eden ve cehennemi yaşatan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Otomobilin belirlenmesi için olayın geçtiği bölgedeki MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Öte yandan P.K'nin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydının olduğu ortaya iddia edildi.