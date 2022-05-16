Aracına kurduğu düzenekle 500 litre mazot çaldı

Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucu, olayı S.Ç isimli kişinin kendisine ait araç ile gerçekleştirdiği belirlendi. S.Ç'nin yakalanması amacıyla çalışma başlatan Jandarma ekipleri, şüpheliyi merkeze bağlı bir köyde yakaladı. Şüphelinin aracında yapılan aramalarda, bagajında 6 adet 25 litrelik bidon, biri aküden aldığı elektrik ile çalışan 2 mazot tahliye pompası ve eldivenler ele geçirildi.