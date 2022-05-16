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Giriş Tarihi: 16.5.2022 16:38 Son Güncelleme: 16.5.2022 16:45

Aracına kurduğu düzenekle 500 litre mazot çaldı

ABBAS ÇAKAR
Aracına kurduğu düzenekle 500 litre mazot çaldı

Düzce’de meydana gelen, 2 ayrı kamyondan mazot hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın şüphelisini aracına hırsızlık için kurduğu düzenekle birlikte yakaladı. Yakalanan şüpheli, olayları kullandığı uyuşturucu maddenin etkisi ile yaptığını söylerek kendini savundu.

Düzce D-655 Karayolu üzerinde meydana gelen 2 ayrı kamyondan hırsızlık olayında, kamyonların depolarından 500 litre mazot çalınması ihbarı ile harekete geçen jandarma ekipleri, 11 bin lira değerindeki akaryakıtı çalan kişi veya kişilerin tespit edilerek yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucu, olayı S.Ç isimli kişinin kendisine ait araç ile gerçekleştirdiği belirlendi. S.Ç'nin yakalanması amacıyla çalışma başlatan Jandarma ekipleri, şüpheliyi merkeze bağlı bir köyde yakaladı. Şüphelinin aracında yapılan aramalarda, bagajında 6 adet 25 litrelik bidon, biri aküden aldığı elektrik ile çalışan 2 mazot tahliye pompası ve eldivenler ele geçirildi.

Aracının bagajına koyduğu bidonlar ve hazırladığı düzenek ile yakalanan zanlının, ilk ifadesinde olayları kullandığı uyuşturucu maddenin etkisi ile gerçekleştirdiğinin söylediği öğrenildi.

Zanlının tamamlanan işlemleri sonrası Düzce Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.

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Aracına kurduğu düzenekle 500 litre mazot çaldı
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