Aracına kurduğu düzenekle 500 litre mazot çaldı

Düzce D-655 Karayolu üzerinde meydana gelen 2 ayrı kamyondan hırsızlık olayında, kamyonların depolarından 500 litre mazot çalınması ihbarı ile harekete geçen jandarma ekipleri, 11 bin lira değerindeki akaryakıtı çalan kişi veya kişilerin tespit edilerek yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucu, olayı S.Ç isimli kişinin kendisine ait araç ile gerçekleştirdiği belirlendi. S.Ç'nin yakalanması amacıyla çalışma başlatan Jandarma ekipleri, şüpheliyi merkeze bağlı bir köyde yakaladı. Şüphelinin aracında yapılan aramalarda, bagajında 6 adet 25 litrelik bidon, biri aküden aldığı elektrik ile çalışan 2 mazot tahliye pompası ve eldivenler ele geçirildi.