Aracında kurşun yağdırmışlardı yurtdışına çıkacakken yakalandılar: 12 Şüpheli adliyeye sevk edildi

Olay, 17 Aralık günü saat 09.00 sıralarında Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi'nde meydana geldi. Bakırköy istikametinde seyir halinde olan otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu sürücü Ünsal Bahçeci ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırılan Bahçeci'nin sol koltuk altından 2 kurşunla vurulduğu belirlendi. Bahçeci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptıkları çalışmada 3 adet boş kovan buldu.

4 İLDE OPERASYON

Silahlı saldırının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul, Tekirdağ, Sinop ve Bursa'da olduğu tespit edilen 12 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

CİNAYETİN ARDINDAN YENİ NESİL ÇETE ÇIKTI

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler Adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin arasında yeni nesil sokak çetesi üyelerinin de olduğu öğrenilirken cinayetin çete husumetinden kaynaklı olduğu iddia edildi. Şüphelilerin Ünsan Bahçeci'yi sabah evinden çıkarken takibe alıp aracıyla seyir halindeyken motosikletle peşinden gidip taradıkları öğrenildi.

TEKİRDAĞ'DAN YURTDIŞINA ÇIKMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

Şüphelileri adım adım takibe alan Cinayet Büro dedektifleri motosikleti bir yere atıp Tekirdağ'da bir adrese gittiklerini tespit edildi. Burada kaçakçılarla irtibata geçip yurtdışına kaçmak istedikleri sırada gözaltına alındılar. Olayda silah kullanan Azad Baran P. ve motoru kullanan Ardıcan Ö.'nün çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu öğrenildi.

TALİMAT YURDIŞINDAN

Cinayet Büro Ekipleri yeni nesil çete üyesi olduğu öne sürülen şüphelilere olay talimatının yurtdışından geldiğini ve yurtdışına çıktıkları takdirde ödeme alacakları tespitlerine ulaştı. Şüphelilere olayı söyleyen ve koordine edeninde aralarında olduğu 12 kişi adliyeye sevk edildi.