Aracında kurşunlanarak vahşice katledilmişti! Ümit Yılmaz’ın katillerine ceza yağdı: ‘İstesem evinde de öldürürdüm’





"AYKUT İLE ÜMİT ARASINDAKİ UYUŞTURUCU MUHABBETİNDE HİÇBİR ALAKAM YOK"



Tutuklu sanık Ömer Ü. ise, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Benim Allah katında vicdanım rahat. Benim bu olayla bir alakam yoktur. Her ne kadar iddianame ve mütalaada Aykut'un uyuşturucu işinde benim de olduğum söylense de benim, Aykut ile Ümit arasındaki uyuşturucu muhabbetinden hiçbir alakam yoktur. Aksine ben, uyuşturucuya karşı birisiyim, bozma öncesinde dinlenen Adnan'ın beyanlarına bakıldığında benim uyuşturucuya karşı savaş açtığımı, ondan para istemediğimi, hatta ifadesinin sonunda uyuşturucu kullanma ve satmayla alakalı onlara laf ettiğimi söylemektedir" diye konuştu.