Aracını denize sürdü, ‘moralim bozuktu’ dedi

Körfez İlçesi Mimar Sinan Mahallesi Sahil Caddesi'nde önceki gün akşam saatlerinde oldukça ilginç ve görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Henüz kimliği öğrenilemeyen bir sürücü, kullanmış olduğu aracı ile hızla sahil kenarına gelip, hiç beklemeden denize sürdü. Aracın büyük bir bölümü denize girdikten sonra içerisinden çıkan ve bir sigara yakalan sürücü, görgü tanıklarının ifadesine göre, daha sonra da ardına bakmadan olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören ve şaşkına dönen vatandaşlar hemen durumur 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.

HATIRLAMIYORUM MORALİM BOZUKTU

İtfaiye erinin özel kıyafet giyerek kontrol ettiği araç içesinden bulunan belgeler alındı. Araçta başka bir belgeye rastlanmazken, ekipler araç sahibine ulaşmak için çalışma başlattı. Kısa sürede ulaşılan araç sahibi T.E, moralinin bozuk olduğunu, hiçbir şey hatırlamadığını ve rahatsızlıklarının bulunduğunu söylediği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.