Aracını durduran polislere kendini ihbar etti

Olay, Hasas Mahallesi Hasas Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde huzur ve güven uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri ve mahalle çarşı bekçileri durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü Mesut Ç. (30) ve araçta bulunan 3 arkadaşı aracın aranması için indirildi. Araçtan inen sürücü, aracı arayan bekçinin yanına gelerek, "İşte şurada var. Kapıyı aç, şurada sigaranın içinde az bir şey malım da var. Arabada ne çıkarsa her şey benim vallahi" dedi.