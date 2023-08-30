Aracını kurye üzerine süren şoföre şok ceza

İstanbul trafiğinde sıklıkla yaşanan otomobil ve moto-kurye kavgası yeni bir boyuta taşındı. Olay 2021 yılının ağustos ayında İstanbul Ümraniye'de gerçekleşti. Bir restoranda kurye olarak çalışan Salih E. sipariş götürmek için yola çıktı. Bir sokakla cadde kesişimine gelen kurye önce arkasındaki aracın defalarca kornasına maruz kaldı. Sonra araç sürücüsü Kadir K. kuryenin yanına yanaşıp, "Çabuk olsana niye gitmiyorsun" diye bağırdı. Bunun üzerine araç sürücüsüne sinirlenen Salih E. motosikletini sağa çekip, "Kaza mı yapayım, motosiklet üstündeyim" şeklinde tepki gösterdi. Araçtan inen sürücü, kuryenin yanına gidip küfürler yağdırdı. Bununla da yetinmeyerek yumruk attı. Çevredekilerin araya girmesiyle olay sakinleşti gibi görünse de, şikayet etmek için araç plakasını almaya çalışan kuryeye daha da sinirlenen şoför, direksiyon başına geçerek kuryenin üzerine doğru aracını sürdü.

"ELİMİ KALDIRDIM DENK GELDİ" SAVUNMASI

"Beni ezmeye çalıştı. Ulan seni gebertirim dedi" diyerek şikayetçi olan kuryenin ifadesinin ardından saldırgan şoförün de ifadesi alındı. Kuryenin kendisine küfrettiğini öne süren Kadir K., "Susması için elimi kaldırdım. Bu esnada elim dudağına denk geldi. Asıl ben şikayetçiyim" dedi.

"SÜRDÜĞÜ ARACI SİLAH OLARAK KULLANDI"

Tarafların ifadesini alan savcılık dikkat çeken bir davaya imza attı. Şoförün aracını kuryenin üzerine bilinçli sürdüğünü kaydeden savcılık, "Sıkıştırarak yaralanmasına teşebbüs etti. Kurye daha atik davranarak yan tarafa kaçtı. Aracını silah olarak kullandı" dedi. Yumruk atarak "basit yaralama" suçunu işlediğini belirttiği Kadir K.'nin, aracını kuryenin üzerine sürmesiyle "silahla yaralamaya teşebbüs" suçunun oluştuğunu kaydetti. Aynı zamanda "hakaret" ve "tehdit" suçunun da bulunduğunu aktaran savcılık, şoförün 6 yıla kadar hapsini talep etti.

MAHKEMEDEN "OTOMOBİLİ SİLAH YAPTIN" CEZASI

Yargılama sonunda mahkeme, hakaret ve tehdit suçlarından şoför Kadir K.'nin beraatına karar verirken, "yaralamaya teşebbüs" suçunu silahtan sayılan otomobille işlediğinin altını çizdi. Bin 260 lira adli para cezasına hükmetti.