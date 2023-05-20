Aracını park ederken 2 yaşındaki evladını ezdi

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Yerlikaya Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İddiaya göre 32 yaşındaki baba F.E.Ç., misafirlik dönüşü yaşadığı evin önüne geldi. Sürücü baba F.E.Ç., kullandığı kamyonetinde yolcu olan çocukla birlikte ailesini araçtan indirdi. Daha sonra aracını park etmeye çalışan baba F.E.Ç., aracın önüne doğru yürüyen 2 yaşındaki Hazal Lina Çalkan'ı fark edemeyip aracıyla üzerinden geçti.

Olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde minik Hazal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde feci şekilde hayatını kaybeden minik Hazal'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.