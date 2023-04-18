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Giriş Tarihi: 19.4.2023

Aracını taş atıp durdurdu, sonra başından vurdu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Aracını taş atıp durdurdu, sonra başından vurdu
Konya'da Sadık Polat (62) ve oğlu Volkan Polat'ın (37), önceki gün husumetli oldukları Ercüment Atçı'yı (31) öldürüp Hasan Lorascan'ı (31) da yaraladıkları olayın detayları ortaya çıktı. Polat ve oğlu ellerinde taşlarla oturdukları sitenin bahçesinde bir süre bekledi. Bir süre sonra Atçı geldiğinde de aracına taş attılar. Atçı da ne olduğunu anlamak için aracını durdurup indi.



Bu sırada duvarın arkasından çıkan baba Polat, Atçı'yı başından vurup öldürdü. Yanındaki Hasan Lorascan'ı da yaraladı. Devamında cep telefonu ile çekilen görüntülerde, Atçı'nın kaldırım üzerinde hareketsiz yattığı, Lorascan ve bir kadının aracın yanına saklanarak "Abi ne olur yapma. Polisi arayın" diye bağırdığı ancak Sadık Polat'ın soğukkanlı bir şekilde ateş etmeye devam ettiği görüldü. Sadık Polat ile birlikte eşi Cemile Polat (48) ve oğlu gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Volkan Polat, "Ercüment'i ben öldürdüm" diyerek olayı üstlenmeye çalıştı. Baba ve oğul tutuklanırken, anne adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Volkan Polat'ın 3 ay önce Atçı'nın 7 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü.

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Aracını taş atıp durdurdu, sonra başından vurdu
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