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Giriş Tarihi: 19.9.2022 02:53

Aracını TEM’e bırakıp polisten kaçtı, zincirleme kazaya sebep oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu’nda polisin ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan bir şahıs, aracını otoyolda bırakıp kayıplara karıştı. Bunun ardından gerçekleşen 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

İHA
Aracını TEM’e bırakıp polisten kaçtı, zincirleme kazaya sebep oldu

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi, TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asayiş uygulaması yapan polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan 34 YJT 85 plakalı Tofaş marka otomobilin sürücüsü, aracıyla birlikte TEM Otoyolu'na girdi.

Bir süre süren kovalamacanın ardından sürücü, aracını otoyolda bırakarak kaçmaya başladı. Bunun ardından duran otomobilin arkasından gelen 5 araç birbirine girdi. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yaralıları araçtan çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, tedavi edilmek üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

SİGORTA VE MUAYENESİ OLMADIĞI İÇİN KAÇMIŞ

Öte yandan polis ekiplerinin Tofaş marka otomobilin plakası üzerinde yaptığı sorguda aracın sigortasının ve muayenesinin bulunmadığı ortaya çıktı. Ekipler, kazaya karışan araçları emniyet şeridine çektirerek yol üzerinde önlem aldı. Tofaş marka otomobil bağlanarak otoparka çekilirken, ekipler aracını bırakıp kaçan sürücüyü yakalayabilmek için çalışma başlattı. Kazaya karışan diğer araçlar da çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Aracını TEM’e bırakıp polisten kaçtı, zincirleme kazaya sebep oldu
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