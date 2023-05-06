Aracını üzerlerine sürüp kâhyayı öldürdü

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde çarşamba saat 03.00'te Gayrettepe'deki bir eğlence mekânına arkadaşı Bedirhan M. (21) ile birlikte gelen Özcan Ş. (22) bir süre sonra dışarı çıktıklarında, burada eğlenip alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde mekândan çıkan iki genç iddiaya göre dışarıda kavga eden bir gruba denk geldi. Özcan Ş.'nin iddiasına göre, burada gruptaki biri kendisine yumruk attı. Kendisine küfredildiğini de iddia eden Özcan Ş., ardından otomobiline binerek gaza bastı. O esnada bir anda hızlanan otomobilin sürücüsü, mekânın önünde kâhyalık yapan Ali Sedat Ö.'ye ve Roşan Ö.'ye (31) çarptı. Ali Sedat Ö., başından ağır şekilde yaralanırken, Roşan Ö. ise bacağından yaralandı. Ali Sedat Ö. kaldırıldığı hastanede kurtarılamazken, Özcan Ş. "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.