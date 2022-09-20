Aracını yakıp polise saldırdı

Ümraniye'de, uygulama yapan polis ekiplerine sinirlenip bıçakla saldıran ve otomobilini yakan sürücü vurularak öldürüldü. Olay, dün saat 15.15'te Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, denetim yapan polis ekipleri, içinde iki kişinin bulunduğu otomobili durdurdu. Hacizli olduğu gerekçesiyle aracının trafikten men edileceğini öğrenen sürücü Yavuz Genç ve yanındaki kişi, işlem yapan polis ekiplerine tepki gösterdi. Çılgına dönen sürücü Genç, otomobilini ateşe verdi. Ardından da polislerin arasına koşup bıçakla saldırmaya başladı. Polis havaya ateş açtı. Tüm uyarılara rağmen durmayan Genç, vurularak etkisiz hale getirildi. Seken kurşunlardan 3 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yavuz Genç, kurtarılamadı. Diğer saldırgan gözaltına alındı. Yaralı 3 kişinin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi. İstanbul Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.