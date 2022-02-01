Aracının ikiz plakasını İstanbul trafiğinde gördü

İstanbul'da yaşayan 35 yaşındaki iş adamı Barış E., geçtiğimiz yaz ayında evlendi. Genç adam evlendikten bir süre sonra eşi Dilek E.'nin kullanımı için bir araç satın aldı. Araç için emniyetten özel bir plaka satın alan Barış, 34 DLK .. plakalı aracın son iki rakamını da memleketinin plaka koduydu. 16 Kasım günü Barış ve eşi aracıyla E-5 Avrupa yolunda ilerliyordu. İddiaya göre çiftin önünde seyir eden aynı model ve marka aracın plakası da aynıydı.

TESADÜFE BAK!

Çift, sıkışan trafikte aracın yanına geldiğinde şoför koltuğundaki sürücüye durumu sordu. Şahıs, aracın yanındaki çifte küfür etmeye başladı. Barış, 155 polis imdat hattını arayarak durumu anlattı. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şahıs, aracın arkadaşına ait olduğunu gezmek için arkadaşından aracı ödünç aldığını söyledi. İfadesi ardından serbest bırakılan 29 yaşındaki İnan K. hakkında, savcılıkça soruşturma başlatıldı.

SAHTE PLAKALI SÜRÜCÜ YARGILANIYOR

Soruşturmada aracın ruhsatsız ve sahte plaka ile kullanıldığı belirlendi. Araç sürücü İnan A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda 'Sahtecilik' suçundan dava açıldı. İnan A., Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.