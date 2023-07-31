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Giriş Tarihi: 31.7.2023 10:48 Son Güncelleme: 31.7.2023 11:34

Aracının önü kesilerek öldürüldü

Adana’da panelvan araçla seyir halindeyken, otomobille takip eden kişiler tarafından önü kesilerek silahlı saldırıya uğrayan Ali Çiftçi, hayatını kaybetti.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Aracının önü kesilerek öldürüldü

Adana'da panelvan araçla seyir halindeyken, otomobille takip eden kişiler tarafından önü kesilerek silahlı saldırıya uğrayan Ali Çiftçi (32), hayatını kaybetti.

ARACIN ÖNÜ KESİLDİ

Olay, 30 Temmuz'da merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişiler, otomobil ile Ali Çiftçi'nin yolcu konumunda bulunduğu panelvan aracın önünü kesti. Otomobilden inen şüpheliler, tabanca ile kamyonet içindeki Çiftçi'ye peş peşe ateş etti. Saldırının ardından şüpheliler, otomobile olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Çiftçi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen Çiftçi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çiftçi'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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Aracının önü kesilerek öldürüldü
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