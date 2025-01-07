Aracıyla falezlerden düşen Engin’den iki haftadır haber yok: Arama çalışmaları aralıksız sürüyor

Antalya'da geçen 25 Aralık'ta, Eski Lara Caddesi'nde bulunan Mobil Halk Plajı'na gelen mimarlık fakültesi öğrencisi Engin Şeker (27), bir süre burada bekledikten aracı ile birlikte yaklaşık 30 metrelik falezlerden denize düştü.

İlk iki günkü aramalar sonunda Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, otomobili buldu. Vinçle denizden çıkartılan araçtan Şeker çıkmadı. Aradan geçen 13 günde aile oğullarının bulunması için olay yerinde beklerken, Deniz Polisi ve AFAD ekipleri de arama çalışmalarını sürdürüyor. Deniz Polisi, dün sabah saatlerinde de olayın yaşandığı bölgede bulunan su altı mağaralarında dalış gerçekleştirdi. AFAD ekipleri ise termal görüntüleme ve gelişmiş zoom özelliği bulunan dron ile geniş çaplı arama yaptı. Oğlunun arama çalışmalarını, 2 haftadır falez kayalıkları başındaki aynı noktadan takip eden Engin Şeker'in babası Hacı Veli Şeker'de çalışmaları, ekiplerden gelecek bir haber umuduyla izledi. Gece aracında uyuyan ve gün ağarırken kayalıkların üstüne çıkan acılı baba "Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" dedi.