Aracıyla uçtuğu sulama kanalında can verdi

Yurtta dün meydana gelen kazalarda 10 kişi yaşamını yitirdi. Antalya'da 5 yıldızlı bir otel zincirinin eğlence koordinatörü Ahmet Karak (36) gece işten evine dönerken otomobili ile DSİ'ye ait sulama kanalına düşerek feci şekilde can verdi. Ölüm haberini alan Karak'ın 3 ay önce evlendiği Rus uyruklu eşi Yana Karak, "Daha yeni evlenmiştik. Hayallerimiz vardı. İnanamıyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Bu arada dün Isparta, Mersin, Muğla, Ankara, Osmaniye, Kocaeli ve İstanbul'da meydana gelen kazalarda 9 kişi yaşamını yitirdi.