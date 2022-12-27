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Giriş Tarihi: 28.12.2022

Aracıyla uçtuğu sulama kanalında can verdi

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
MEHMET AL MEHMET AL
Erdoğan CANKUŞ
Aracıyla uçtuğu sulama kanalında can verdi
Yurtta dün meydana gelen kazalarda 10 kişi yaşamını yitirdi. Antalya'da 5 yıldızlı bir otel zincirinin eğlence koordinatörü Ahmet Karak (36) gece işten evine dönerken otomobili ile DSİ'ye ait sulama kanalına düşerek feci şekilde can verdi. Ölüm haberini alan Karak'ın 3 ay önce evlendiği Rus uyruklu eşi Yana Karak, "Daha yeni evlenmiştik. Hayallerimiz vardı. İnanamıyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Bu arada dün Isparta, Mersin, Muğla, Ankara, Osmaniye, Kocaeli ve İstanbul'da meydana gelen kazalarda 9 kişi yaşamını yitirdi.

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Aracıyla uçtuğu sulama kanalında can verdi
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