Boşanma aşamasındaki eşine kabusu yaşattı! Araçla çarpıp öldürmeye çalıştı: İşte o anlar!

Korkunç olay İstanbul Çatalca'da önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Kerem D., eşi işe boşanma aşamasındaydı ve uzaklaştırma kararı bulunuyordu. Karara uymayan Kerem D., eşinin bulunduğu alana aracı ile geldi. Aracı ile hız yapan Kerem D., eşinin yanından önce geçti sonra da geri manevra yaparak talihsiz kadına sert bir şekilde kasten çarptı.