Haberler Yaşam Haberleri Araçla çay bahçesine uçan kişilerin hayatları kayboldu
Giriş Tarihi: 5.5.2025 10:50 Son Güncelleme: 5.5.2025 13:27

Araçla çay bahçesine uçan kişilerin hayatları kayboldu

Çiftlik köyünden İyidere istikametinde seyir halindeyken Köşklü köyünde çay bahçesine yuvarlanan Alay Tüfekçi 5 gün sonunda hayatını kaybetti.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Araçla çay bahçesine uçan kişilerin hayatları kayboldu

1 Mayıs tarihinde İyidere Çiftlik köyünden ilçe merkezine doğru aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden Alay Tüfekçi yoğun bakımda 5 gün dayanabildi.

1 Mayıs tarihinde özel aracı ile Çiftlik köyünden İyidere istikametine seyir halindeyken Köşklü köyünde virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek 50 metre kadar çay bahçesine yuvarlanan Alay Tüfekçi kaldırıldığı Rize Recep Tayip Erdoğan Araştırma Hastanesinde yoğun bakıma alınmıştı. 5 günlük mücadeleyi kaybeden 71 Yaşındaki Alay Tüfekçi hayatını kaybetti. İstanbul da oturan ve çay sezonlarında köyüne gelen Alay Tüfekçi Çay bahçelerine gübre vermek ve çay sezonunu geçirmek için Rize'ye gelmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Araçla çay bahçesine uçan kişilerin hayatları kayboldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz