Araçla çay bahçesine uçan kişilerin hayatları kayboldu

1 Mayıs tarihinde İyidere Çiftlik köyünden ilçe merkezine doğru aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden Alay Tüfekçi yoğun bakımda 5 gün dayanabildi.

1 Mayıs tarihinde özel aracı ile Çiftlik köyünden İyidere istikametine seyir halindeyken Köşklü köyünde virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek 50 metre kadar çay bahçesine yuvarlanan Alay Tüfekçi kaldırıldığı Rize Recep Tayip Erdoğan Araştırma Hastanesinde yoğun bakıma alınmıştı. 5 günlük mücadeleyi kaybeden 71 Yaşındaki Alay Tüfekçi hayatını kaybetti. İstanbul da oturan ve çay sezonlarında köyüne gelen Alay Tüfekçi Çay bahçelerine gübre vermek ve çay sezonunu geçirmek için Rize'ye gelmişti.