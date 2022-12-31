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Giriş Tarihi: 31.12.2022 20:04 Son Güncelleme: 31.12.2022 20:16

Araçla gezerken vuruldu, hastanede öldü

Konya’da arkadaşları ile araçla gezerken açılan silahla vurulan Abdullah Atlı (23), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Araçla gezerken vuruldu, hastanede öldü

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Karaman Caddesi Altıyol mevkiinde meydana geldi. Geri dönüşüm makineleri imalatı, tamir ve bakım işi yaptığı öğrenilen Abdullah Atlı, iddiaya göre arkadaşları ile araçla gezerken dışardan henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. Atlı kanlar içerisinde kalırken durumu fark eden arkadaşı Ali G., araçla birlikte Atlı'yı Meram Devlet Hastanesi'ne götürdü. Atlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ali G. ifadesinde, "Aracımızla gezerken silah sesleri duydum. Kısa süre sonra arkadaşım Abdullah'ı yaralanmış olduğunu fark ettim. Sonra kendi aracımızla hastaneye götürdüm" dediği öğrenildi. Polis, silahı ateşleyen şüpheli veya şüphelileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Araçla gezerken vuruldu, hastanede öldü
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