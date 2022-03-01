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Giriş Tarihi: 1.3.2022 08:50

Araçla “MET” servisine suçüstü! 6 kilo “Metamfetamin” ile yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Araçla “MET” servisine suçüstü! 6 kilo “Metamfetamin” ile yakalandılar

İstanbul’da kısaca “MET” adı verilen “Metamfetamin” isimli uyuşturucu maddenin satışını yapan iki kişi yakalandı. Beş kilo 940 gram “Metamfetamin” ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen beş bin 765 lira ile 300 dolar nakit para ele geçirildi.

İstanbul Polisi; Avcılar İlçesi'ne bağlı Cihangir Mahallesi'nde bir kişinin araçla uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. G.T. isimli uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı ve kadın şüphelinin çantasından satışa hazır halde kısaca "MET" adı verilen 50 gram "Metamfetamin" isimli uyuşturucu madde çıktı.

G.T. isimli şüpheli; uyuşturucu maddeleri Esenyurt İlçesi'nde ikamet eden yabancı uyruklu M.N. isimli kişiden aldığını söyledi. Adresi tespit edilen M.N. de gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; beş kilo 890 gram "Metamfetamin" maddesi, iki hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen beş bin 765 lira ile 300 dolar nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Araçla “MET” servisine suçüstü! 6 kilo “Metamfetamin” ile yakalandılar
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