Araçla önünü kesip kaçırdılar 300 bin lirasını gasp ettiler

Avcılar'da geçtiğimiz ay medyana gele olayda 15 yaşındaki S.Ö. ve ailesi polis olduklarını söyleyen kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Evde bulunan yaklaşık 700 bin liralık ziynet eşyasını kasadan alarak şüphelilere veren lise öğrencisi S.Ö. ifadesinde "Beni telefonla aradılar. Polis olduklarını söylediler. Anne ve babamın sahte altın ticaretine karıştıklarını, onları kurtarmam için evde bulunan altınları operasyon bitene kadar kendilerine teslim etmemi istediler. Onlara inandım. Anne ve babamı kurtarmak için evde bulunan kasayı açıp içindeki altınları bir çantaya koyup söyledikleri yerde onlara teslim ettim." dedi.

CEZAEVİNDEN ÇIKTI SAHTE POLİSLER GASP ETTİ

Asayiş Şube ekipleri bu olayla ilgili geniş çaplı soruşturma açarken 26 Mayıs 2023 tarihinde Maltepe'de İbrahim Y.(57)'nin yanına yaklaşan ve polis olduklarını söyleyen şüpheliler onu darp ettikten sonra çantasında bulunan 300 bin lirayı gasp ederek kaçtı. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada gasp anlarının bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi. Soruşturmada İbrahim Y.'nin hakkındaki bir yakalama kararından dolayı Sabiha Gökçen Havalimanında gözaltına alındığını bir süre cezaevinde kaldıktan sonra olaydan bir kaç saat önce tahliye olduğu belirlendi. Tahliye olurken yanında bulunan 300 bin lira geri verilen İbrahim Y.'nin şüpheliler tarafından cezaevi çıkışından itibaren takip edildiği ve ardından gasp edildiği öğrenildi. Yapılan tahkikalatta şüphelilerin ikiz plaka yapılmış bir otomobille takibi gerçekleştirdikleri öğrenildi.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği birbiri ardına meydana gelen iki olayın aynı kişiler tarafından yapıldığını belirledi. Şüphelilerin kimlikleri kısa süre içinde tespit edilirken, yakalamak için operasyon başlatıldı. Olayları gerçekleştirdikleri şüpheliler Hamza Ç.(25), Baran N.(21), Muhammed Mustafa G.(23), Nevzat N.(20), Ferhat N.(24) gözaltına alındılar.

POLİS MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 2 adet 7.65 tabanca, çok sayıda mermi, yaklaşık 515 bin lira değerinde Umman Parası, bir miktar Irak dinarı, 2 adet kelepçe, 2 adet el telsizi, 1 adet tepe lambası ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Maltepe'de yaptıkları gaspta ikiz plakalı bir araç kullandıkları için trafik cezası kesildi. Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin daha önceden çok sayıda polise geliş kayıtları olduğu belirlenen şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler. Şüphelileri, her iki olayın mağdurları tarafından Asayiş Şube Müdürlüğünde teşhis edildiler. Öte yandan Maltepe'de olayda İkiz plaka kullandığı tespit edilen şüphelilere Trafik polisleri tarafından 4 bin 65 lira trafik cezası kesildiği öğrenildi. Şüpheliler işlemlerini ardından adliyeye sevk edildiler.