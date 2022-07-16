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Giriş Tarihi: 16.7.2022 13:22 Son Güncelleme: 16.7.2022 13:59

Araçla uyuşturucu satıyordu… Suçüstü yakaladılar…

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; İstanbul’da araçla uyuşturucu madde satışı yapan bir kişiyi satışa hazır uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Araçla uyuşturucu satıyordu… Suçüstü yakaladılar…

İstanbul'un Ümraniye İlçesi'nde araçla uyuşturucu madde satışı yapan H.Ö. isimli uyuşturucu madde satıcısı, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından Ümraniye Tepe Üstü Mahallesi'nde suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramalarda; aracın gizli bölmelerine saklanmış 28 parça halinde satışa hazırlanmış 9,74 gram Kokain maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 415 euro, 100 dolar ve bin 745 lira nakit para ele geçirildi. Beş suç kaydı bulunan uyuşturucu madde satıcısı "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Araçla uyuşturucu satıyordu… Suçüstü yakaladılar…
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