Haberler Yaşam Haberleri Araçla uyuşturucu satıyorlardı! Suçüstü yakaladılar
Giriş Tarihi: 25.12.2022 11:05 Son Güncelleme: 25.12.2022 11:24

Araçla uyuşturucu satıyorlardı! Suçüstü yakaladılar

İstanbul’da araçla uyuşturucu madde satışı yapan 2 kişi Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Araçla uyuşturucu satıyorlardı! Suçüstü yakaladılar

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe Akpınar Mahallesi'nde iki kişinin araçla uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Araç durduruldu ve Ö.A., S.T. ve M.S. isimli 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca, 16 mermi, 12,5 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen dört bin 990 lira nakit para ele geçirildi. S.T. ve Ö.A. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

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Araçla uyuşturucu satıyorlardı! Suçüstü yakaladılar
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