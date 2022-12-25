Araçla uyuşturucu satıyorlardı! Suçüstü yakaladılar

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe Akpınar Mahallesi'nde iki kişinin araçla uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Araç durduruldu ve Ö.A., S.T. ve M.S. isimli 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Araçta yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca, 16 mermi, 12,5 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen dört bin 990 lira nakit para ele geçirildi. S.T. ve Ö.A. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.