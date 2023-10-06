Araçta çocuk koltuğundan taviz vermeyin!

150 santimetreden kısa ve 36 kilogramın altındaki çocukların taşınması sırasında, çocuk koltuğu bulundurulması ve kullanılması zorunlu bir uygulama. 135 santimetre üzerindeki çocuklar ön koltukta olmamak koşuluyla arka koltukta emniyet kemeri takarak oturabiliyorlar.

Yasal süreç başlangıcı

Ülkemizde 2010 yılının haziran ayından itibaren çocuk oto koltuğu kullanımı zorunlu hale getirilmişti. Uzmanlar Türkiye'de araç içinde bulunan çocukların yüzde 80'inin seyahat güvenliğinin sağlanmadığına dikkati çekerek yetkililere uyarılarını yinelemişlerdi.

Bu kurallara dikkat!

Aileler yaygın olarak çocuğu arabada ve kucakta taşımayı tercih ederken bunun güvenlik açısından tehlikelere kapı araladığını belirten uzmanlar hızlı gitmekte olan bir araçta böyle bir durumun kötü sonuçlar doğurabileceğine dikkati çekiyor. Çocuk kaza anında arka koltukta kucakta ise öndeki koltukların arkasına çarpıyor, ön koltukta kucakta ise camdan dışarı fırlıyor. Kurala uymadan takılan emniyet kemeri boy ve kilo denklemi sağlanmaz ise tehlikeli sonuçlara yol açıyor.

Kaza anları için önemli

Ülkemizde özellikle son dönemde yaşanan ölümcül ve yaralanmalı trafik kazalarında çocuk koltuğunun ne derece önemli olduğu ortaya konulurken çocukların kaza anında en büyük güvencesinin de çocuk koltuğu olduğu konusu sıkça işleniyor.

Hangi yaşa ve neye göre belirleniyor?

0-12 aylık (0-9 kg) bebekler için yapılan ana kucağı modeli tercih edilenler arasında. Arka koltuğa, bebeğin yüzü arka cama bakacak şekilde yerleştirilebiliyor. 4 yaşına kadar (10-18 kg) hareketli çocuk güvenlik koltukları kullanılabilir. Bunlar arka koltuğa öne bakacak şekilde monte edilebilmekte. 4-12 arasında (15-36 kg arası) çocuk, boy ve kilo olarak hareketli koltukları kullanamaz ve emniyet kemeri de kullanmaya hazır olmadığı için yükseltici çocuk güvenlikli oto koltukları tercih edilebilir. Emniyet kemeri ancak 12 yaşından sonra takılmalı.

Seçerken bunlar ihmal edilmemeli!

Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri ise koltuk seçimindeki şu noktalara dikkati çekiyorlar: " Çocuğunuzun fiziksel özellikleri ve kaç yıl süreyle koltuğu kullanacağını öncelikli olarak belirleyin. Koltuğun hammaddesi sert plastik olan polipropilenden ve enjeksiyon ile yapılmış olmalı.

Bağlama kayışları güçlü ve darbeleri emebilen köpük malzeme ile yanları takviye edilmiş olmalı. ISO FIX Çocuk Oto Koltuğu Güvenliği için getirilmiş olan bağlama sistemi standartları'na sahip olmalı. ECE R44/04 Avrupa Standartlarına uygun olmalı. Kolay temizlenen, kolay yanmayan özelliklere sahip, ergonomik modeller tercih edilmeli. 45 dereceye kadar kademeli olarak yatar pozisyon özelliği olmalı. Aracınıza uygun olmalı. Aileler bu kurallardan asla taviz vermemeli"

Türkiye genelinde 300 den fazla bayisi bulunan Otorapor Oto Ekspertiz bilgilendirdi.