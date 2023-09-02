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Giriş Tarihi: 2.9.2023 11:31 Son Güncelleme: 2.9.2023 13:16

Araçtan 2 milyon liralık gümrük kaçağı eşya çıktı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan bir araçta piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira tutarında cep telefonu aparatları ve akıllı saat ele geçirildi.

Murat ÜRTEKİN Murat ÜRTEKİN
Araçtan 2 milyon liralık gümrük kaçağı eşya çıktı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü,KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince emtia kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan 1 araçta yapılan aramada; 36 adet akıllı saat, 21 adet adaptörlü şarj kablosu, 108 adet şarj kablosu, 36 adet şarj adaptörü,18 adet kablolu kulaklık, 16 adet kablosuz kulaklık, 33 adet Powerbank, 67 adet SD kart,49 adet flash bellek, 272 adet cep telefonu bataryası, 437 adet cep telefonu ekranı olmak üzere piyasa değeri 2 milyon civarında gümrük kaçağı eşya ele geçirildi
Bu kapsamda 1 şahıs gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Araçtan 2 milyon liralık gümrük kaçağı eşya çıktı
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