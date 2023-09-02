Araçtan 2 milyon liralık gümrük kaçağı eşya çıktı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü,KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince emtia kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan 1 araçta yapılan aramada; 36 adet akıllı saat, 21 adet adaptörlü şarj kablosu, 108 adet şarj kablosu, 36 adet şarj adaptörü,18 adet kablolu kulaklık, 16 adet kablosuz kulaklık, 33 adet Powerbank, 67 adet SD kart,49 adet flash bellek, 272 adet cep telefonu bataryası, 437 adet cep telefonu ekranı olmak üzere piyasa değeri 2 milyon civarında gümrük kaçağı eşya ele geçirildi

Bu kapsamda 1 şahıs gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.