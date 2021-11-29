Antalya'da feci kaza! "Kendi aracının camından fırlayıp, benim aracımın üzerine düştü"

'CAMDAN FIRLAYIP ARACIMIN ÜZERİNE DÜŞTÜ'

Otomobil sürücüsü Anıl Kuyucu, "Kendi aracının camından fırlayıp, benim aracımın üzerine düştü. Ne olduğunu bile anlayamadım. Şoktayım" diye yaşadığı kazayı böyle anlatmıştı.