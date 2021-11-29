Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da feci kaza! "Kendi aracının camından fırlayıp, benim aracımın üzerine düştü"
Giriş Tarihi: 29.11.2021 12:24 Son Güncelleme: 29.11.2021 13:00

Antalya'da feci kaza! "Kendi aracının camından fırlayıp, benim aracımın üzerine düştü"

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da feci kaza! Kendi aracının camından fırlayıp, benim aracımın üzerine düştü

Antalya’da alt geçitte virajda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan minibüs sürücüsü Mahmut Yavaşcan camdan fırlayarak karşı şeritteki otomobilin kapısına çarparak olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze Adıyaman’ın Kahta ilçesine götürüldü.

Antalya'da demir bariyerlere çarpan panelvandan fırlayarak karşı şeritten gelen otomobile çarparak yaşamını yitiren sürücü Mahmut Yavaşcan'ın (35) cenazesini ağabeyi Mustafa Yavaşcan tarafından teslim alındı. Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'ndeki alt geçitte meydana gelen kazada yaşamını yitiren Yavaşcan'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işleminin ardından ağabeyi Mustafa Yavaşcan'a teslim edildi.

Kardeşinin tabutunu taşıyan Yavaşcan, kardeşin kaybetmenin acısına dayanamayarak yere yığıldı. Yavaşcan, bir yakını tarafından teselli edilerek yerden kaldırıldı. Cenazenin Kahta ilçesinde yarın toprağa verileceği kaydedildi.

AKILLARA DURGUNLUK VEREN KAZA

Mahmut Yavaşcan yönetimindeki panelvan, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'ndeki alt geçitte demir bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisi ile emniyet kemeri takılı olmaması nedeni ile araçtan fırlayan Yavaşcan, karşı şeritten gelen Anıl Kuyucu'nun kullandığı otomobile sürücü kapısına çarparak yaşamını yitirdi.

'CAMDAN FIRLAYIP ARACIMIN ÜZERİNE DÜŞTÜ'

Otomobil sürücüsü Anıl Kuyucu, "Kendi aracının camından fırlayıp, benim aracımın üzerine düştü. Ne olduğunu bile anlayamadım. Şoktayım" diye yaşadığı kazayı böyle anlatmıştı.

Kazayı gören polisler gördükleri manzara karşısında şaşkınlıkları gizleyemedi. Kazayı görenler ise film senaryosu sandı.

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Antalya'da feci kaza! "Kendi aracının camından fırlayıp, benim aracımın üzerine düştü"
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