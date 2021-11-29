Antalya'da feci kaza! "Kendi aracının camından fırlayıp, benim aracımın üzerine düştü"

Antalya'da demir bariyerlere çarpan panelvandan fırlayarak karşı şeritten gelen otomobile çarparak yaşamını yitiren sürücü Mahmut Yavaşcan'ın (35) cenazesini ağabeyi Mustafa Yavaşcan tarafından teslim alındı. Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'ndeki alt geçitte meydana gelen kazada yaşamını yitiren Yavaşcan'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işleminin ardından ağabeyi Mustafa Yavaşcan'a teslim edildi.
Kardeşinin tabutunu taşıyan Yavaşcan, kardeşin kaybetmenin acısına dayanamayarak yere yığıldı. Yavaşcan, bir yakını tarafından teselli edilerek yerden kaldırıldı. Cenazenin Kahta ilçesinde yarın toprağa verileceği kaydedildi.
AKILLARA DURGUNLUK VEREN KAZA
Mahmut Yavaşcan yönetimindeki panelvan, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'ndeki alt geçitte demir bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisi ile emniyet kemeri takılı olmaması nedeni ile araçtan fırlayan Yavaşcan, karşı şeritten gelen Anıl Kuyucu'nun kullandığı otomobile sürücü kapısına çarparak yaşamını yitirdi.
'CAMDAN FIRLAYIP ARACIMIN ÜZERİNE DÜŞTÜ'
Otomobil sürücüsü Anıl Kuyucu, "Kendi aracının camından fırlayıp, benim aracımın üzerine düştü. Ne olduğunu bile anlayamadım. Şoktayım" diye yaşadığı kazayı böyle anlatmıştı.
Kazayı gören polisler gördükleri manzara karşısında şaşkınlıkları gizleyemedi. Kazayı görenler ise film senaryosu sandı.