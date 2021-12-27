Araçtan indiği gibi ateş açtı!

Kocaeli Başiskele İlçesi Barbaros Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir beyaz eşya mağazasının önünde yaşanan olayda otomobilden inen kişi, aniden silahını çıkartarak ateş açtı. Açılan ateş sonucu adının A.Ç olduğu öğrenilen bir kişi bacağından yaralanarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu esnada henüz ismi öğrenilemeyen zanlı, plakası alınamayan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan A.Ç'yi alarak Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk etti. Polis ekipleri ise olayı gerçekleştiren saldırganın kimliğini tespit ederek yakalanması amacıyla soruşturma başlatıldı.