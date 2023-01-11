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Giriş Tarihi: 11.1.2023 14:13

“Aradaki Adam” operasyonu… Mail adreslerini ele geçirip dolandırdılar…

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; mail adreslerini ele geçirdikleri uluslararası ticaret yapan şirketleri “Aradaki Adam” yöntemiyle dolandıran bir şebekeyi çökertti.

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Aradaki Adam” operasyonu… Mail adreslerini ele geçirip dolandırdılar…

Şebeke üyeleri; uluslararası ticaret yapan bazı şirketlerin mail adreslerini "Hackleme" yöntemiyle ele geçirdi. Şebeke üyeleri, aralarında ticaret ilişkisi bulunan şirketleri hedef aldı. Ödemeleri yapacak olan şirketlere "Banka hesap numaralarımız değişti" mailleri gönderen şebeke üyeleri, ödemeleri söz konusu maillere yazdıkları kendi banka hesap numaralarına yatırttı. 370 bin lira vurgun yapan şebekeye operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi.

Şebekenin dört üyesi operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şebeke üyesi Rıdvan B., dolandırıcılık yoluyla elde ettikleri paraları şebeke lideri Selambi O.A.'ya teslim ettiklerini itiraf etti. Şebeke lideri Selambi O.A.'nın aracında ve evinde yapılan aramalarda iki bin 210 lira, 510 dolar, dört altın küpe, iki yüzük, dört altın bileklik, bir altın kol saati, bir altın bilezik, iki gümüş küpe, bir altın kolye ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şebeke liderinin de aralarında olduğu dört kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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“Aradaki Adam” operasyonu… Mail adreslerini ele geçirip dolandırdılar…
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