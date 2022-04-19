Aradığım huzuru İslam’da buldum

Arjantinli psikolog Abel Buzarquis (50), bir arkadaşının tavsiyesiyle 5 yıl önce gezmek için geldiği İstanbul'da Sultanahmet Camisi'nde yaşadığı atmosferden etkilenerek Müslüman oldu. Abdülcelil adını alan ve Buenos Aires Üniversitesi'nde hukuk psikolojisi dersi veren Buzarquis, Müslüman olma sürecini anlattı. Lübnan kökenli Katolik bir aileden geldiğini ve çocukluğundan bu yana dini meseleleri sorguladığını belirten Buzarquis, Eylül 2017'de yaptığı Türkiye ziyareti ile hayatının değiştiğini söyledi.Türkiye'de ilk kez ezanı hoparlörlerden duyduğunda 'hava saldırısı' sandığını belirten Buzarquis "Etrafıma bakıyordum acaba ne olacak diye. Fark ettim ki insanlar gayet sakin, hiçbir problem yok. O zamana kadar hayatımda hiç ezan sesi duymamıştım" dedi. Sultanahmet Camisi'nde yaşadığı atmosferi anlatırken duygulanan Buzarquis, "O an çok huzurlu hissettim. Ağlamaya başladım hem de çok. Bu bir üzüntü, keder veya acıyla gelen bir ağlama değildi. Bir huzur ağlamasıydı. Çok uzun zaman önce kaybettiğim bir şeyi bulmam gibi" diye konuştu.Buzarquis, Arjantin'e döndükten sonra İslam'ı araştırmaya başladığını aktararak şunları söyledi: "Kalbim huzursuzdu. Kalbimde bir şeyin eksikliğini hissediyordum. İki ay araştırdıktan sonra 2018 Ocak ayında şehadet getirdim. Sultanahmet'e tekrar gittim. Sanki eve dönmek gibiydi."