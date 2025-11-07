Aral Şimşir kimdir, kaç yaşında, hangi takımda ve hangi mevkide oynuyor? A Milli Takım aday kadrosunda!

Şimşir, Danimarka'da Sivaslı ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir ve bu nedenle forma numarası olarak Sivas'ın plaka kodu olan '58' numarasını giymektedir.

2022-2023 sezonunda Türkiye U-21 forması giyen Şimşir, Türkiye Milli Futbol Takımı formasıyla 7 maça çıkmış ve 1 asist yapmıştır.