Aral Şimşir kimdir, kaç yaşında, hangi takımda ve hangi mevkide oynuyor? A Milli Takım aday kadrosunda!

Türk futbolunun geleceği olarak görülen genç isimler, A Milli Takım'da boy göstermeye devam ediyor. Genç isimlerden Aral Şimşir, gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Peki, Aral Şimşir kimdir, hangi takımda oynuyor?
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçlarında 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan ve 18 Kasım'da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosu ve programı açıklandı.
Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadroda 28 futbolcu yer aldı. Aral Şimşir, ilk kez A Millî Takım'a davet edildi.
Şimşir, Danimarka'da Sivaslı ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir ve bu nedenle forma numarası olarak Sivas'ın plaka kodu olan '58' numarasını giymektedir.
2022-2023 sezonunda Türkiye U-21 forması giyen Şimşir, Türkiye Milli Futbol Takımı formasıyla 7 maça çıkmış ve 1 asist yapmıştır.
|
Oyuncu
|
Kulüp
|
Doğum Tarihi
|
A Millilik Sayısı / Gol
|
İlk A Milliliği
|
KALECİ
|
Altay Bayındır
|
Manchester United
|
14.04.1998
|
10/0
|
27.05.2021
|
Mert Günok
|
Beşiktaş A.Ş.
|
01.03.1989
|
37/0
|
24.05.2012
|
Muhammed Şengezer
|
RAMS Başakşehir FK
|
05.01.1997
|
-
|
-
|
Uğurcan Çakır
|
Galatasaray A.Ş.
|
05.04.1996
|
35/0
|
30.05.2019
|
DEFANS
|
Abdülkerim Bardakcı
|
Galatasaray A.Ş.
|
07.09.1994
|
23/2
|
16.06.2023
|
Çağlar Söyüncü
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
23.05.1996
|
58/2
|
24.03.2016
|
Emirhan Topçu
|
Beşiktaş A.Ş.
|
11.10.2000
|
2/0
|
06.09.2024
|
Eren Elmalı
|
Galatasaray A.Ş.
|
07.07.2000
|
20/0
|
07.06.2022
|
Ferdi Kadıoğlu
|
Brighton & Hove Albion FC
|
07.10.1999
|
26/1
|
04.06.2022
|
Merih Demiral
|
Al-Ahli Saudi FC
|
05.03.1998
|
59/6
|
20.11.2018
|
Mert Müldür
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
03.04.1999
|
39/3
|
11.10.2018
|
Samet Akaydin
|
Çaykur Rizespor A.Ş.
|
13.03.1994
|
15/1
|
19.11.2022
|
Zeki Çelik
|
AS Roma
|
17.02.1997
|
56/3
|
05.06.2018
|
ORTA SAHA
|
Atakan Karazor
|
VfB Stuttgart
|
13.10.1996
|
-
|
-
|
Hakan Çalhanoğlu
|
FC Internazionale Milano
|
08.02.1994
|
101/21
|
06.09.2013
|
İsmail Yüksek
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
26.01.1999
|
29/1
|
22.09.2022
|
Kaan Ayhan
|
Galatasaray A.Ş.
|
10.11.1994
|
71/5
|
31.08.2016
|
Orkun Kökçü
|
Beşiktaş A.Ş.
|
29.12.2000
|
45/3
|
06.09.2020
|
Salih Özcan
|
Borussia Dortmund
|
11.01.1998
|
26/0
|
29.03.2022
|
FORVET
|
Aral Şimşir
|
FC Midtjylland
|
19.06.2002
|
-
|
-
|
Arda Güler
|
Real Madrid CF
|
25.02.2005
|
25/6
|
19.11.2022
|
Barış Alper Yılmaz
|
Galatasaray A.Ş.
|
23.05.2000
|
30/2
|
13.11.2021
|
Deniz Gül
|
FC Porto
|
02.07.2004
|
4/0
|
20.03.2025
|
İrfan Can Kahveci
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
15.07.1995
|
43/6
|
23.03.2018
|
Kenan Yıldız
|
Juventus
|
04.05.2005
|
25/5
|
12.10.2023
|
Kerem Aktürkoğlu
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
21.10.1998
|
48/14
|
27.05.2021
|
Oğuz Aydın
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
27.10.2000
|
8/0
|
04.06.2024
|
Yusuf Sarı
|
RAMS Başakşehir FK
|
20.11.1998
|
4/1
|
12.09.2023