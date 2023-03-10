Aralarında depremzedelerin de bulunduğu 39 kişiyi dolandıran suç şebekesi çökertildi

Kurumsal araç kiralama firmalarının isimlerini kullanarak sahte internet sitelerinden depremzedelerin de aralarında bulunduğu 39 kişiyi 2 milyon 236 bin 360 lira dolandıran ve şebeke olduğu belirlenen 21 şüphelinin yakalanması için Erzurum, İstanbul, Ankara, Muğla ve Bitlis'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.