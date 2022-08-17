Haberler Yaşam Haberleri Aralık 2021'de, İstanbul'da Yemenli Muhammed Mukbel, üst üste kaç yumurta dizip yumurtaların düşmeden durmasını sağlayarak Guinnes Dünya Rekorları'na girmiştir?
Giriş Tarihi: 17.8.2022 23:34 Son Güncelleme: 17.8.2022 23:34

Aralık 2021'de, İstanbul'da Yemenli Muhammed Mukbel, üst üste kaç yumurta dizip yumurtaların düşmeden durmasını sağlayarak Guinnes Dünya Rekorları'na girmiştir?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Aralık 2021'de, İstanbul'da Yemenli Muhammed Mukbel, üst üste kaç yumurta dizip yumurtaların düşmeden durmasını sağlayarak Guinnes Dünya Rekorları'na girmiştir? sorusunun cevabı merak konusu olarak Aralık 2021'de, İstanbul'da Yemenli Muhammed Mukbel, üst üste kaç yumurta dizip yumurtaların düşmeden durmasını sağlayarak Guinnes Dünya Rekorları'na girmiştir? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Aralık 2021’de, İstanbul’da Yemenli Muhammed Mukbel, üst üste kaç yumurta dizip yumurtaların düşmeden durmasını sağlayarak Guinnes Dünya Rekorları’na girmiştir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Aralık 2021'de, İstanbul'da Yemenli Muhammed Mukbel, üst üste kaç yumurta dizip yumurtaların düşmeden durmasını sağlayarak Guinnes Dünya Rekorları'na girmiştir? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Aralık 2021'de, İstanbul'da Yemenli Muhammed Mukbel, üst üste kaç yumurta dizip yumurtaların düşmeden durmasını sağlayarak Guinnes Dünya Rekorları'na girmiştir? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: Aralık 2021'de, İstanbul'da Yemenli Muhammed Mukbel, üst üste kaç yumurta dizip yumurtaların düşmeden durmasını sağlayarak Guinnes Dünya Rekorları'na girmiştir?

A- 4 (CEVAP)
B- 7
C- 10
D- 15

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Aralık 2021'de, İstanbul'da Yemenli Muhammed Mukbel, üst üste kaç yumurta dizip yumurtaların düşmeden durmasını sağlayarak Guinnes Dünya Rekorları'na girmiştir?
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