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Giriş Tarihi: 2.12.2021

Aralık karla geldi

RIDVAN UYSAL RIDVAN UYSAL
ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Aralık karla geldi

Kar yağışı Trakya’dan yurda giriş yaptı. Kırklareli, Kütahya, Eşkişehir, Balıkesir, Çanakkale, Hakkâri ve Malatya’ya yılın ilk karı yağdı

ARALIK ayının gelmesiyle birlikte yurt genelinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Kırklareli'ne kar yağdı. Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz ilçesi beyaza büründü. Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Ulus Dağı ile Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçeleri, Malatya'nın Darende ilçesi ve Balıkesir'in Edremit ilçesi arasında bulunan Kazdağları'na yılın ilk karı yağdı. Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi dün başlayan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da ise kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde İran sınırında bulunan dağlar, kış mevsiminin ilk karıyla beyaza büründü. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı, yer yer 30 santimetreyi aştı. Erzurum kar yağışı ile beyaza bürünürken, Tarihi Kale ve Çifte Minareli Medrese gibi tarihi mekânların drone ile havadan görüntüsü güzel manzara oluşturdu. Bu arada kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Bayburt-Erzurum karayolu üzerindeki Kop Dağı Geçidi ulaşıma kapandı. --

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