Arama kurtarma köpeği Proteo’nun oyuncağı minik ellerde hayat buluyor

- "Proteo'yu bu etkinlikle elimizden geldiğince yaşatmaya çalışıyoruz"

Çadırlarında birçok eğitici ve eğlendirici etkinlikler düzenlediklerini, çocukların önceden hazırladıkları oyuncak kitleriyle "Proteo"nun oyuncaklarını da yaptıklarını anlatan Altuniç, şunları kaydetti:

"Çocuklara hem hayvan sevgisini aşılamak hem de böyle travmalar yaşadıkları zaman yumuşak oyuncaklara sarılma gereği duyarlar diye korkularını yenmek adına. Zaten kahraman bir köpek var. Onlar bu olayı dolu dolu yaşadılar, onun için sahiplendiler. Her sabah çadırın başında bekleyen çocuklar görüyoruz. Her gün yaklaşık 70 oyuncak kitimizi tamamlıyoruz. Birçok köpek, arama kurtarma çalışmalarında bulundu ama bizim için ahde vefa da çok önemli. Meksikalı arama kurtarma ekibiyle gelen Proteo canla başla çalıştı. Hepimiz onların bu çabasına ahde vefa duyuyoruz. Hepsine sonsuz teşekkürler ediyoruz. Proteo'yu bu etkinlikle elimizden geldiğince yaşatmaya çalışıyoruz."