Arama-kurtarma köpeklerinin de desteğe ihtiyacı var! Düzenli olarak kontrol edilmeleri gerekiyor...



'UYGUN TERAPİ PLANLARI UYGULANIYOR'

Deprem bölgesinden dönen arama-kurtarma köpeklerinin uzunca bir süre dinlenmeye ihtiyaçları olduğunu kaydeden Doç. Dr. Demirbaş, şunları söyledi:

"Kaliteli uyku kendilerini toparlamaları için birinci kriter. Fiziksel muayenelerinin yapılması, daha sonra mutlaka psikolojik değerlendirmelerinin yapılması ve birtakım kriterlerin özellikle gözlemlenmesi gerekiyor. Örneğin, ses hassasiyetinde artış var mı, enkaza çıkmak konusunda tereddüt yaşayan köpekler var mı, ilk başta iyi çalışırken sonradan bırakan köpeklerimiz var mı, süreçteki duygusal durumları nedir, günlük rutinlerine ne zaman dönmeye hazırlar, bunlar uzman gözetiminde aslında raporlanarak, değerlendirilerek ona göre iş programlarının oluşturulması ve yeniden motive edilmeleri gerekiyor. Hayvan Refahı ve Davranışları Merkezi'mizde arama kurtarma köpeklerinin duygusal durum değerlendirmeleri yapılıyor. Maruz kalınan stres kaynaklı herhangi bir kaygı, panik bozukluğu veya ses hassasiyetinin gelişip gelişmediği değerlendirilip eğer böyle bir durum tespit edilirse köpeklere uygun terapi planları oluşturuluyor ve uygulanıyor."