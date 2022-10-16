Haberler Yaşam Haberleri Arama yapmak isteyen polislere silah çekti… Uyuşturucu maddelerle yakalandılar
Giriş Tarihi: 16.10.2022 14:14 Son Güncelleme: 16.10.2022 16:41

Arama yapmak isteyen polislere silah çekti… Uyuşturucu maddelerle yakalandılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iki uyuşturucu madde satıcısını suçüstü yakaladı. 1’i üst araması yapmak isteyen polislere silah çekmeye kalkışan iki uyuşturucu madde satıcısının üzerinde satışa hazır halde uyuşturucu maddeler bulundu.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Arama yapmak isteyen polislere silah çekti… Uyuşturucu maddelerle yakalandılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Kirazlı Mahallesi'nde şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu. Motosikletin üzerinde bulunan iki kişiden biri üst araması yapmak isteyen polislere silah çekmeye kalkıştı. Silahı çekmek isteyen F.Ç. ve yanındaki S.U. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir ruhsatsız silah, beş mermi, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan iki cep telefonu, satışa hazır halde 271,43 gram Esrar maddesi, yine satışa hazır halde 15 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen iki bin 810 lira nakit para ele geçirildi.

Arama yapmak isteyen polislere silah çekti! Uyuşturucu maddelerle yakalandılar | Video

İki uyuşturucu madde satıcısı da "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Arama yapmak isteyen polislere silah çekti… Uyuşturucu maddelerle yakalandılar
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