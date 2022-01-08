Aranan 10 kişi, Huzur’a takıldı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, il genelinde gerçekleştirilen "Huzurlu sokaklar ve terör suçları uygulaması"nda, 4 bin 254 kişiye kimlik kontrolü yapılırken, aralarında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişinin de bulunduğu, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.