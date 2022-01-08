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Giriş Tarihi: 8.1.2022 01:39

Aranan 10 kişi, Huzur’a takıldı!

ABBAS ÇAKAR
Aranan 10 kişi, Huzur’a takıldı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Huzurlu sokaklar ve terör suçları uygulaması”nda, 4 bin 254 kişiye kimlik kontrolü yapılırken, aranan 10 kişi yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, il genelinde gerçekleştirilen "Huzurlu sokaklar ve terör suçları uygulaması"nda, 4 bin 254 kişiye kimlik kontrolü yapılırken, aralarında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişinin de bulunduğu, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.

Öte yandan 3 kişiye kabahetler kanunu kapsamında idari işlem yapıldı. Uygulama kapsamında kontrol edilen 573 araçtan, çeşitli kural ihlalleri ve eksikliklerden 25 araç sürücüsü hakkında idari para cezası uygulandı.

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Aranan 10 kişi, Huzur’a takıldı!
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