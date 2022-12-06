Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'nde eş zamanlı operasyon: 30 gözaltı
Giriş Tarihi: 6.12.2022 09:46 Son Güncelleme: 6.12.2022 09:48

Kocaeli'nde eş zamanlı operasyon: 30 gözaltı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan kişilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 30 kişi gözaltına alındı.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’nde eş zamanlı operasyon: 30 gözaltı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığının koordinesinde, Gebze İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 30 kişiden 18'i haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakılırken, 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişinin ise işlemlerinin devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Özgür Demirtaş Türkiye Kızılelma'yı konuşurken ABD uçağını paylaştı!
CHP'den TBMM'de provokasyon! Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına peş peşe tepkiler: İspat etmezse şerefsizdir
Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? Milyonların gözü kulağı bu rakama döndü
CHP'nin yeni danışmanı Hacer Foggo'dan Mehmetçik'e alçak iftira!
Netflix'ten skandal Türkiye haritası: İzleyenler büyük tepki gösterdi
İsveç Başbakanı Kristersson: İsveç bir terör üssü haline gelmemeli
Karadeniz gazında kritik gelişme! TPAO duyurdu: Denizin derinliklerine yerleştirildi
Finansal İstikrar Komitesi'nin yedinci toplantısı gerçekleşti: Troy kart kararı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na 'Gazi Meclis' tepkisi
Son dakika: Bahçeli'den 6'lı masanın adayıyla ilgili açıklama: Tercihim sınıf arkadaşım olur
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli'nde eş zamanlı operasyon: 30 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA