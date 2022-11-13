Aranan Ceylan yakalandı! 33 aranma 130 yıl kesilmiş cezası var

İstanbul'da işledikleri suçların ardından mahkemeler tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve aranmaları olan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahısla Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda hakkında hırsızlık suçundan 130 yıl kesilmiş hapis cezası olan Ceylan K.'da yakalandı. Ceylan K. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken kendisinin ihbar edildiğini öne sürüp hakaretler savurdu.

Operasyonda yakalananlar arasında adam öldürmek, hırsızlık, gasp gibi suçlardan haklarındaki cezaları kesinleşen 39 hükümlü bulunuyor. Şubede son 5 yılda hakkında en fazla hapis cezası olan başka bir hükümlünün yakalanmadığı öne sürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından 11 Kasım 2022 tarihinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari durumdaki hükümlüleri yakalamak için operasyon yaptı. Operasyonda 70 adrese ekipler tarafından baskın yapıldı. Baskınlarda Kasten adam öldürmek suçundan 29 yıl 1 ay, Hırsızlık suçundan 18 yıl, Gasp suçundan 10'ar yıl kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan hükümlüler bulunuyor. Operasyon kapsamında çeşitli suçlardan aranan tam 39 kişi yakalandı.

33 ARANMA 130 YIL KESİLMİŞ CEZA

Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin düzenlendiği operasyonda yakalanan Ceylan K.'nın ise 33 farklı dosyadan aranması olduğu ve toplamda 130 yıl kesilmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı. Ceylan K'nın hırsızlık suçundan 130 yıl hapse çarptırıldığı öğrenilirken adliyeye sevk sırasında çekeceği cezayı değil onu ihbar edenlerin olduğunu öne sürüp onlara hakaret yağdırdı. Hükümlü Ceylan K. Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından cezasını çekmek üzere Cezaevine gönderildi.