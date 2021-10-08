Aranan hırsızlar yakalandı

Kocaeli'de işlediği hırsızlık suçundan tutuksuz yargılanan ve yargılandığı mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan E.İ. (30) ile, aynı suçtan yargılanan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen M.G. (35), bu cezalarının bir üst mahkeme tarafından onanması ile birlikte haklarında çıkarılan yakalama kararı ile her yerde aranmaya başladı.

Kocaeli polisi E.İ'yi İzmit İlçesinde, M.G'yi Gebze'de yakaladı. Her iki hükümlüde emniyette tamamlanan işlemleri sonrasında sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı.