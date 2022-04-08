Aranan hükümlülere özel harekâtla operasyon

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, haklarında hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak, tehdit ile resmi belgede sahtecilik suçlarından 1 ile 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel harekât polisinin de destek verdiği operasyonlarda aranan 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan hükümlülerin, tamamlanan işlemleri sonrası adli merciilere sevk edilmesi bekleniyor.