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Giriş Tarihi: 8.4.2022 14:49 Son Güncelleme: 8.4.2022 14:51

Aranan hükümlülere özel harekâtla operasyon

ABBAS ÇAKAR
Aranan hükümlülere özel harekâtla operasyon

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, çeşitli suçlardan haklarında 1 ile 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda aranan 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, haklarında hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak, tehdit ile resmi belgede sahtecilik suçlarından 1 ile 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekât polisinin de destek verdiği operasyonlarda aranan 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan hükümlülerin, tamamlanan işlemleri sonrası adli merciilere sevk edilmesi bekleniyor.

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Aranan hükümlülere özel harekâtla operasyon
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