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Giriş Tarihi: 27.1.2024 10:56

Aranan müteahhit yakalandı! 100 kişi göçük altında kalarak hayatını kaybetmişti…

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde Diyarbakır’da 100 kişinin göçük altında kalarak hayatını kaybettiği Hisami Apartmanı’nın devam eden davasıyla ilgili aranan ve müteahhit olduğu iddia edilen Nurettin Ö. yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Aranan müteahhit yakalandı! 100 kişi göçük altında kalarak hayatını kaybetmişti…

İstanbul Polisi; Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki asayiş uygulamasında tedirgin hareketler sergilemeye Nurettin Ö. isimli bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu. 62 yaşındaki Nurettin Ö.'nün, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde Diyarbakır'da 100 kişinin göçük altında kalarak hayatını kaybettiği Hisami Apartmanı'nın devam eden davasıyla ilgili arandığı tespit edildi. Müteahhit olduğu iddia edilen ve gözaltına alınan Nurettin Ö. yasal işlemlerinin ardından "Kasten Öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Aranan müteahhit yakalandı! 100 kişi göçük altında kalarak hayatını kaybetmişti…
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