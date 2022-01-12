Aranan şahıslara operasyon: 65 gözaltı

"Huzur ve Güven Şehri Konya" ilkesi doğrultusunda görev yapan Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan şahıslar Büro Amirliği koordinesinde 56 ekip ve 121 personelin katılımıyla önceden tespit edilen 48 adrese eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Kasten öldürme, hırsızlık, taksirle ölüme sebebiyet verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı yağma, fuhuşa teşvik etmek gibi birçok suçtan aranan. 2 yıldan 20 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası ve haklarında yakalama kararı bulunan 65 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Toplamda 305 yıl hapis cezası bulunan 42 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 23 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.