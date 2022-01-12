Haberler Yaşam Haberleri Aranan şahıslara operasyon: 65 gözaltı
Giriş Tarihi: 12.1.2022 10:48 Son Güncelleme: 12.1.2022 11:05

Aranan şahıslara operasyon: 65 gözaltı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Aranan şahıslara operasyon: 65 gözaltı

Konya’da aranan şahıslara yönelik 121 polisle gerçekleştirilen şafak operasyonunda haklarında 2 yıldan 20 yıla kadar hapis cezaları ile yakalama kararı bulunan 65 kişi gözaltına alındı.

"Huzur ve Güven Şehri Konya" ilkesi doğrultusunda görev yapan Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan şahıslar Büro Amirliği koordinesinde 56 ekip ve 121 personelin katılımıyla önceden tespit edilen 48 adrese eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Kasten öldürme, hırsızlık, taksirle ölüme sebebiyet verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı yağma, fuhuşa teşvik etmek gibi birçok suçtan aranan. 2 yıldan 20 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası ve haklarında yakalama kararı bulunan 65 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Toplamda 305 yıl hapis cezası bulunan 42 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 23 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fransız askısıyla gülüşünü kaybetti! Genç kızın hayatı karardı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin ile pozları ilgi odağı oldu!
SON DAKİKA: Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Görgü tanıklarından çarpıcı sözler: Beni geçer geçmez...
Bağcılar'da halk ekmek servisi gecikti, vatandaş tepki gösterdi! 100 metreden fazla kuyruk oluştu
HDP'li Semra Güzel'in sevgilisinin şehit ettiği Mücahid'in babası konuştu: Benim vekilim olamaz
4 yaşındaki çocuğuna alkol içiren emlak kralının kızı Alexandra Masis bağımlı çıktı!
Altın fiyatları FED DARBESİ yedi: Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 11 Ocak 2022 bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’dan aşk itirafı sonrası ilk poz! Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’ın mutluluk pozu!
Skandal paylaşım tepkilerin hedefinde! Dört yaşındaki yeğenine rakı içirdi
Seren Serengil’e ve Eylem İpek Şafak arasında görülen davada flaş!
ARKADAŞINA GÖNDER
Aranan şahıslara operasyon: 65 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA