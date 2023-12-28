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Giriş Tarihi: 28.12.2023 22:37

Aranan şüpheli noterde yakayı ele verdi!

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bir noter dairesinde, geçmişte çok sayıda suç kaydı bulunan İ.A. adlı kişi yakalandı

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Aranan şüpheli noterde yakayı ele verdi!

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bir noter dairesinde işlem yapan İ.A., isimli şahsın yapılan kimlik sorgulamasında, Afyonkarahisar 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen ve uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından ceza aldığı anlaşıldı.

Aynı zamanda, Afyonkarahisar Taşra İlamat Masası tarafından uyuşturucu ticareti ve çocuğa karşı işlenen cinsel taciz suçlarından da arandığı tespit edilen İ.A.'nın üzerinden bir adet maksat dışı kullanılan kesici alet ile 3.30 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Toplamları 8 yıl ve 7 gün hapis cezasına hükümlü olduğu belirlenen şüpheli, gerçekleştirilen işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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Aranan şüpheli noterde yakayı ele verdi!
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