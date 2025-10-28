Aranan şüphelilere eş zamanlı operasyon: 139 kişi yakalandı

Mersin'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu Madde Ticareti, Yaralama, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Cinsel Suçlar, 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet' gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahısların yakalanmasına yönelik 65 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda aranan 139 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin evinde, fayansın arkasına yaptırdığı gizli bölme hayretler içinde bıraktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde yapılan çalışmalarda, cinsel istismar suçundan 25 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan F.C., bilişim sistemleri ile dolandırıcılık suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan M.S., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan H.S., özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan M.K., birden fazla kişi ile birlikte konutta silahla yağma suçundan 13 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan M.U., birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçundan 13 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan E.E., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan E.E. ve cinsel istismar suçundan 10 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan M.Ç. isimli şahıslarda bulunuyor.

Ayrıca il genelinde yürütülen uygulama ve denetimlerde, 52 ruhsatsız tabanca, 457 fişek ele geçirilirken bin 108 aranan şahıs yakalandı. 93 şahıs asayişe müessir suçlardan, 9 şahıs ise hırsızlık suçundan tutuklandı. Bununla birlikte 1 adet çalıntı oto ve 15 adet çalıntı motosiklet ele geçirilen çalışmalarda, 89 şahsa toplam 250 bin 484 TL idari para cezası uygulandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğinin temini için suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla ve aralıksız bir şekilde devam edecektir" denildi.