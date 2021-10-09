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Giriş Tarihi: 9.10.2021 13:38 Son Güncelleme: 9.10.2021 13:43

Aranan uyuşturucu baronu yakalandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Aranan uyuşturucu baronu yakalandı

Şanlıurfa'da hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi uyuşturucu baronu Mehmet D. JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri hakkında 11 farklı suçtan aranan ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cezaevi firari uyuşturucu baronu Mehmet D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu Mehmet D.'nin saklandığı adresi belirledi. Ekipleri adrese düzenlediği operasyon ile Mehmet D. gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlı alınan sağlık raporun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Aranan uyuşturucu baronu yakalandı
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