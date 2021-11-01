Aranması bulunan şüpheli, karşısında polisi görünce intihar girişiminde bulundu

Asayiş Şubesine bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri farklı suçlardan aranması bulunan Okan Yazıcı'nın merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Eski Buğday Pazarı içiresinde bulunan iş yerinde olduğunu tespit etti. İş yerinin etrafında geniş güvenlik önlemi alan polisi gören Okan Yazıcı, cama çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Yazıcı'nın atlama ihtimaline karşın olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Yazıcı'nın kendisi ile konuşan polislere, 'Niye geldiniz ağabey. Siz gidin, ben zaten teslim olmaya gelecektim' diye tepki göstermesi ise dikkat çekti. Ailesini görmek istediğini söyleyen Yazıcı'nın isteğini geri çevirmeyen polis, yaklaşık 30 dakikalık uğraş sonucu ikna ederek Yazıcı'yı aşağıya indirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen Okan Yazıcı emniyete götürüldü.