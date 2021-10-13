Arap atında tarihi rekor!

Anadolu Tarım İşletmesi yetiştirmesi elit safkan Arap tay satışında tarihi bir rekor kırıldı. 'Cevhertay' isimli safkan, 1 milyon 200 bin TL fiyata Fethi Polat tarafından satın alındı ve TİGEM'in bugüne kadar en yüksek fiyata alıcı bulan tayı olarak tarihe geçti.

Anadolu Tarım İşletmesi yetiştirmesi elit safkanların camianın beğenisine sunulduğu açık artırmada, ortalama 479 bin TL fiyatla 18 elit tay satıldı. Satışlarda toplam 8 milyon 630 bin TL hasılat elde edildi.

TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak'ın açılış konuşmasıyla başlayan satışın en yüksek fiyatla alıcı bulan safkanı ''Cevhertay''ı, 900 bin TL'ye Davut Yıldırım tarafından satın alınan ''Demirberke'' isimli tay takip etti.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün bugünkü satışa kadar en yüksek fiyata alıcı bulan tayı 800 bin TL bedel ile rekora imza atmıştı. TİGEM'in 2021 yılında düzenleyeceği son tay satışında, Karacabey Tarım İşletmesi yetiştirmesi elit taylar 26 Ekim 2021 Salı günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenecek ihaleyle camianın beğenisine sunulacak.